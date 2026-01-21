"¿Me llamáis fea para apoyarme?": el digusto de Natalia al ver cómo la "defienden" sus seguidores cuando dicen que Carliyo y ella no van a durar

"Creo que Carlos y Natalia van a durar poco porque Natalia no es la más agraciada del mundo y Carlos es más guapo", escribió un usuario de TikTok en una publicación de @nataliaxprr. Los seguidores de la mujer de Carliyo han salido en su defensa... aunque no como ella esperaba.

"Si esto se lo haces a una persona que no tenga la seguridad que tiene Natalia, la hundes", comenta Hans Arús en Aruser@s después de ver el vídeo viral de @nataliaxprr.

La joven influencer acaba de casarse con otro de los creadores de contenido de moda, Carliyo, y desde su boda ha recibido algunos comentarios un tanto desagradables. "Creo que Carlos y Natalia van a durar poco porque Natalia no es la más agraciada del mundo y Carlos es más guapo", escribía un usuario de TikTok en una de sus publicaciones. Un comentario fuera de lugar que la dejó en shock.

La chica se alegró al ver que ese mensaje tenía muchas respuestas y pensó que sus seguidores habían salido a defenderla. Y así era, aunque no de la forma que ella esperaba. "Si te crees que el físico lo es todo, vas muy mal en la vida", contestó uno de ellos. "Pues que sepa que Natalia es muy divertida y van a durar un montón porque nunca se va aburrir con ella", decía otro. "Cuando seamos mayores la belleza quedará atrás...", comentaba una tercera persona.

"¿Me estáis llamando fea para defenderme, pedazo de desgraciadas? ¡Que sois mis amigas virtuales! Gracias por defenderme, pero niñas, vamos a darle una vueltecita. ¡Mi madre, la pedazo de decepción que me he llevado nada más abrir el TikTok a las 8:30 h de la mañana. Me voy de las redes. Que os den por saco a todo el mundo", estalla ella entre risas.

