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Carliyo y Natalia se van a vivir juntos y se dan cuenta de que todo cuesta un dineral: "El cesto de la ropa sucia cuesta 60 euros"

Los famosos creadores de contenidos que acaban de casarse están amueblando la vivienda que comparten y acaban de saber que cada cosa que hay en cada casa tiene un valor económico muy elevando. De ello se quejan en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Carliyo y Natalia se acaban de mudar juntos y se han dado cuenta de que todo cuesta un dineral: "El cesto de la ropa sucia cuesta 60 euros"

Carliyo y Natalia están amueblando su nidito de amor. Se han ido a vivir juntos y han visitado un Ikea para decorar su piso... solo para descubrir que van a tener que echar muchas horas extra porque todo, absolutamente todo, cuesta un dineral, por barato que parezca. "Irme a vivir con la 'Natalítica' va a ser muy ruina", se queja el influencer para después detallar el precio de un tarro para guardar los macarrones (siete euros), un cojín (40 euros) y una cesta de la ropa sucia (60 euros).

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