Marlène Mourreau habla sobre las "idas y venidas" de Patón, ex de Ágatha Ruiz de la Prada: "Todo el rato en la barra, con una y con otra"

Ágatha Ruiz de la Prada y Díaz-Patón se han dicho adiós y el presentador no sabe si va a poder superarlo. Quien parece que va por buen camino para ello es el ex de la diseñadora.

Alfonso Arús está destrozado tras la ruptura de una de sus parejas favoritas y no puede creerse que Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón ya no estén juntos. "Yo tenía esperanzas de que todo fuera un montaje, como un 'ganar tiempo', como un 'aparecer luego en un programa de prime time' y decir que seguían juntos, pero Patón está solo. No lo voy a superar", asegura el presentador.

Quien parece que sí que lo está superando es, contra todo pronóstico, el propio Patón. Al menos, lo está intentando, según cuenta a la prensa Marlène Mourreau. La vedette coincidió con él la semana pasada en una discoteca y tiene mucho que decir acerca de este asunto. "Tenía una cabeza (de altura) más que los demás. Entonces, cuando entró se le veía la cabeza. Y luego, estaba siempre en la barra. Va con unas, va con otras", comenta.

"Iba siempre con las rubias y luego, cuando vio que no funcionaba, se fue. Entró solo y se fue solo", asegura, para después hacer una reflexión: "La pobre Ágatha, hay que ver qué hombres elige esta mujer".