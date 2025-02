Ágatha Ruiz de la Prada rompe por sorpresa con Patón: así reacciona él ante los periodistas

Alfonso Arús confiesa en el plató de Aruser@s que "desde la separación de Álvaro Morata y Alice Campello no sufría tanto con una ruptura" tras conocer la ruptura entre Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón. "No puede ser", destaca el presentador, que apuesta "por la reconciliación": "Se nos ha caído la pareja".

Y es que la diseñadora de moda y el abogado, que llevaban tres años de relación, habrían roto según informa en exclusiva 'Informalia', que detalla que ese piso en la Castellana de 7,8 millones que ella había puesto a la venta, finalmente, lo alquilará. Por su parte, Patón confiesa a los medios que todavía no se ha podido poner en contacto con ella, pero asegura que la diseñadora es fantástica y que la echa de menos.

Sin embargo, cuando una reportera le pregunta si la relación sigue, Patón protagoniza un tenso momento en silencio hasta que, finalmente, responde: "La relación no lo sabemos, ya he dicho que no hablaba cosas íntimas". "No pueden romper", asegura Alfonso Arús, que bromea: "Se deben a su público".