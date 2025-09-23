María Patiño, sobre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Son unos niñatos que no tienen oficio ni beneficio"

Alfonso Arús rectifica a María Patiño, que afirma que Carlo Costanzia y Alejandra Rubio "no tienen oficio ni beneficio". "Beneficio sí que tienen", apostilla el presentador de Aruser@s. Oficio, quizá no tanto.

María Patiño entra de lleno en la liga de los 'zascas' de Aruser@s con su comentario sobre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, hijos de Mar Flores y Terelu Campos, respectivamente, y a su vez, la pareja de moda que está en todos los 'salseos' televisivos.

La periodista afirma en el programa 'No somos nadie' del Canal Quickie que Carlo es "una persona sin estudios". "Ella tampoco tiene estudios", añade. "Para la gente joven normal que está estudiando y que se prepara, no son unas personas como para ser envidiadas ni hacerles ninguna historia", comienza a caldearse.

"Son unos niñatos que no tienen oficio ni beneficio", concluye prácticamente a gritos. En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús no puede hacer otra cosa que rectificar a la tertuliana: "Beneficio sí que tienen".

"Beneficio sin oficio también es muy mal ejemplo", destaca María Moya. "Probablemente, ellos no quieran ser ejemplo de nadie", dice Angie Cárdenas rompiendo una lanza a favor de la pareja.