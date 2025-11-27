Ahora
Alfonso Arús habla de la operación de Lucas, de Andy y Lucas: "Veo mucha nariz para la tirita"

Lucas, excantante de Andy y Lucas, se muestra muy feliz en este vídeo por su próxima operación de nariz: "He regenerado como tenía que regenerar y después de las fiestas pillaré cita para la operación".

Tras la separación de Andy y Lucas, este último ha acudido a Barcelona para ver a su médico y saber cuándo podrá volver a operarse la nariz. "Parece que está muy esperanzando", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia las palabras del cantante.

"Me sale una sonrisa porque esto ha regenerado como tenía que regenerar", explica Lucas a las reporteras, a las que destaca que "después de las fiestas de Navidad" ya volverá a visitar al médico para "pillar cita para la operación".

Preguntado sobre si le han dado alguna recomendación de cara a la operación, el cantante explica que le han aconsejado dar baños nasales, tiritas y llevar una vida sana como ha llevado "siempre". Tras ver el vídeo, Alfonso Arús reflexiona: "La tirita igual no coge, porque yo veo mucha nariz para la tirita". "Yo no entiendo porque las tiritas ahora no hacen falta a no ser que sean para respirar", destaca, por su lado, Angie Cárdenas.

