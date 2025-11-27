Ahora
Antonio Resines

Tras recibir el alta

Primeras palabras de Antonio Resines tras su ingreso en la UCI por una neumonía

Antonio Resines ha recibido el alta hospitalaria tras permanecer varios días ingresados por una neumonía. Así contesta a los medios de comunicación sobre su estado de salud.

Antonio Resines ha recibido el alta tras su último ingreso en la UCI por una neumonía. El conocido actor, que estuvo ocho días ingresado, no ha querido hablar ante los medios de comunicación que le esperaban en la calle, y solo ha dado las gracias.

Resines ha restado importancia al bache de salud que ha sufrido y, ante la pregunta de los reporteros, de qué ha pasado, el actor ha contestado que "nada" mientras se metía en el coche.

"Parco en palabras", asegura Tatiana Arús en el vídeo de Aruser@s, donde Alfonso Arús defiende la actitud del actor: "Entiendo que no quiera hablar, no tiene por qué dar explicaciones".

El vídeo de Paz Padilla sacando de quicio a Antonio Resines

Antes de este pequeño bache de salud, Antonio Resines ha rodado junto a Paz Padilla su película, 'Cuerpos locos', en cuyo rodaje ambos han protagonizado divertidos piques, como puedes ver en este vídeo.

