Pillan 'in fraganti' a un ladrón y se traga el pendiente de Tiffany valorado en 770.000 dólares antes de que lo arresten

"Me lo imagino esposado en la taza del váter ante la atenta mirada de dos policías esperando la evacuación", bromea Alfonso Arús, al ver cómo un ladrón se ha tragado unos pendientes de lujo para no ser pillado.

En Estados Unidos,un ladrón robó unos pendientes de la famosa marca de Tiffany & Co, valorados en 770.000 dólares, y se los tragó cuando la policía avisó del hurto y fue a detenerlo. "Teóricamente lo hace para que no los puedan recuperar, pero me lo imagino esposado en la taza del váter ante la atenta mirada de dos policías esperando la evacuación", bromea Alfonso Arús.

"¿Pero habéis visto el tamaño del pendiente?", alucina Angie Cárdenas, mientras vemos la imagen de la radiografía donde se puede observar perfectamente dónde ha acabado la joya de lujo.

Desde el plató de Aruser@s, debaten sobre cómo puede ser "tan fácil" robar en este tipo de joyerías de alta gama y, por otra parte, sobre otra cuestión un poco menos agradable: ¿Cómo lo van a limpiar?.