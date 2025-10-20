El vídeo de una española que viaja a China y vive un drama con la comida: "Es que si te pones a traducir ves que son todo tripas"

La tiktoker española @sandracfndz ha viajado a China y se ha llevado una gran sorpresa con la comida que allí sirven. A pesar de que en España le gusta su gastronomía, allí no parece entusiasmarle. De su drama se hace eco Aruser@s.

"El comer, te lo juro, que es mi odisea diaria", asegura la tiktoker @sandracfndz en este vídeo viral que recoge Aruser@s. La joven española ha viajado a China y, para su sorpresa, la comida no tiene nada que ver con la que aquí tanto le gustaba. "No hay ni un p*** sitio internacional. Es todo chino", lamenta.

Según ella, tiene dos opciones: "o comer fatal o probar cosas chinas, que te arriegas a que no te gusten". "Es que, tío, dime qué te apetece de aquí. ¿Te apetece algo?", pregunta a su público mientras enseña a cámara la carta con fotografías de los platos que sirven en ese restaurante.

Lo peor viene cuando se pone a traducir los nombres de los alimentos: "Es que todo es: tripas de no sé qué. Sangre de no sé qué". "¿Qué coméis, hermano? ¿Qué coméis?", pregunta a los chinos.

Desde el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús reconoce que en España tenemos recetas que si analizamos las texturas y las formas muy apetecibles no resultan de primeras. "A ver: los percebes, bonitos, no son. La oreja, tampoco. Los sesos, menos. El morro, los pies de cerdo, los callos, los caracoles...", enumera.

