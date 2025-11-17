Un recepcionista revela las peticiones más raras de los huéspedes: "Medir la habitación y sacar fotos"

Hans Arús muestra el viral de '@parodyhotel', recepcionista y creador de contenido, que ha recopilado algunas de las peticiones más insólitas y extrañas que le han hecho los huéspedes.

La recepción de un hotel puede ser un auténtico observatorio de situaciones surrealistas. Así lo demuestra Hans Arús con el viral de '@parodyhotel', un recepcionista y creador de contenido que ha compartido algunas de las peticiones más extrañas que ha recibido durante su trabajo. "Podría escribir un libro", bromea el tertuliano.

Entre las más habituales: los huéspedes que piden medir la habitación con un metro. "Quieren comprobar que las medidas que salen en la web son las correctas", explica. Y cuando sienten que algo "no cuadra", la cosa va a más: "Nos piden ir habitación por habitación para saber desde dónde se han tomado las fotos de la web".

El gimnasio tampoco se libra de estas exigencias. "Quieren la información detallada de todo lo que hay", relata el tiktoker. Y la climatización, menos aún: "Piden poner el aire acondicionado a 16 grados y, a la vez, subir dos mantas o dos nórdicos extra".

A esto se lesuman otras peticiones como cambiar el idioma de la televisión o acompañar al huésped a abrir la puerta porque la tarjeta no funciona.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aseguran que hay huéspedes "muy raros". "Lo de conocer los metros de la habitación me parece una locura", comenta Alfonso Arús. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debater que se ha creado entre los tertulianos.

