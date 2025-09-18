Ahora
Martiño Rivas sorprende como modelo desfilando para Palomo Spain en la Semana de la Moda de Madrid

Viral

Martiño Rivas sorprende como modelo desfilando para Palomo Spain en la Semana de la Moda de Madrid

Victoria Federica, Tamara Falcó o la modelo Nieves Álvarez, son algunas de las famosas que han acudido al arranque de la Semana de la Moda de Madrid, donde ha sorprendido como modelo Martiño Rivas.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia las imágenes más destacadas del arranque de la Semana de la Moda de Madrid, a cuyos primeros desfiles han acudido famosos como las influencers Victoria Federica, Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo, Tamara Falcó o la modelo Nieves Álvarez.

Además, la colaboradora destaca la aparición sorpresa de Martiño Rivas, y es que el actor gallego ha debutado como modelo desfilando para el diseñador Palomo Spain.

Tomás Páramo habla de la ruptura de Victoria Federica

Hace unos días, el influencer Tomás Páramo habló en este vídeode la ruptura sentimental de dos amigas como son Victoria Federica y Tana Rivera, quienes acaban de poner fin a su relación con sus respectivos novios, Borja Moreno y Manuel Vega.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general autoriza abrir una investigación sobre los crímenes de Israel en la Franja de Gaza
  2. El PP habla de Gaza, pero calla sobre lo que realmente importa: sanciones, embargos y boicots a Israel
  3. El fiscal general vuelve a recurrir la fianza que el Supremo le rebajó de 150.000 a 75.000 euros
  4. La Audiencia Nacional ordena subastar los coches y motos de lujo que le fueron embargados a Víctor de Aldama
  5. ABC suspende "indefinidamente" el programa de Jimmy Kimmel por su monólogo sobre Charlie Kirk
  6. La autopsia de Matilde Muñoz revela que murió "por asfixia": tenía signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho