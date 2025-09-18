Martiño Rivas sorprende como modelo desfilando para Palomo Spain en la Semana de la Moda de Madrid

Victoria Federica, Tamara Falcó o la modelo Nieves Álvarez, son algunas de las famosas que han acudido al arranque de la Semana de la Moda de Madrid, donde ha sorprendido como modelo Martiño Rivas.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia las imágenes más destacadas del arranque de la Semana de la Moda de Madrid, a cuyos primeros desfiles han acudido famosos como las influencers Victoria Federica, Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo, Tamara Falcó o la modelo Nieves Álvarez.

Además, la colaboradora destaca la aparición sorpresa de Martiño Rivas, y es que el actor gallego ha debutado como modelo desfilando para el diseñador Palomo Spain.

Tomás Páramo habla de la ruptura de Victoria Federica

Hace unos días, el influencer Tomás Páramo habló en este vídeode la ruptura sentimental de dos amigas como son Victoria Federica y Tana Rivera, quienes acaban de poner fin a su relación con sus respectivos novios, Borja Moreno y Manuel Vega.