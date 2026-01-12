Los looks más deslumbrantes de los Globos de Oro: de la inesperada elegancia de Miley Cyrus a las "transparencias estratégicas" de Jennifer Lopez

En Aruser@s repasamos los otros ganadores de los Globos de Oro: las estrellas de Hollywood que mejores looks han elegido para lucirlos en la alfombra roja. Tatiana Arús entra en materia.

No solo los premios se llevan nuestra atención durante la ceremonia de los Globos de Oro. También captan todos los focos y miradas los looks que las estrellas llevan en su alfombra roja, que duró más de tres horas. Tatiana Arús repasa en Aruser@s algunos de los mejores diseños... y otros que no son tan de su agrado.

Su revisión de la noche comienza con George y Amal Clooney, que llevaban 11 años sin acudir a la previa de este evento. "Amal llevaba un diseño de Balmain y joyas de Cartier, un outift muy elegante y acertado", juzga la colaboradora. Al Hollywood antiguo nos trasnportaba Selena Gomez con su vestido de Chanel. Miley Cyrus es una de las que más ha sorprendido por su elegancia: "Se está transformando y está sofisticando su estilismo". Eso sí, no se separa de sus gafas de sol. El diseño es de Yves Saint Laurent.

Ana de Armas también lucía un diseño parecido, en esta ocasión, de Louis Vuitton. Ariana Grande apostó también por el negro, pero con un corpiño ceñido y una falda con volumen. Jennifer Lopez, por su parte, lució unas "transparencias estratégicas", al igual que Jennifer Lawrence. "Como te muevas un poco, se ve algo más de la cuenta", comenta la tertuliana.

Pamela Anderson apostó por un diseño "demasiado sobrio" y acudió sin maquillar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.