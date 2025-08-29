Selena Gomez comparte las primeras imágenes de su despedida de soltera entre mariachis en México

A finales de 2024, Selena Gomez y Benny Blanco anunciaron su compromiso tras un año de relación y, ahora, la cantante está disfrutando junto a sus amigas de su despedida de soltera en México.

En diciembre de 2024, Selena Gomez anunció a través de su cuenta de Instagram que se iba a casar con su novio, el productor musical Benny Blanco, tras un año de relación.

La joven compartió entonces varias fotografías en su cuenta en las que se la podía ver enseñando emocionada su impresionante anillo de compromiso. Incluso, aparecía en un vídeo confesándoselo a una amiga a través del móvil.

Ahora, la joven se encuentra de viaje en México junto a sus amigas disfrutando de su despedida de soltera, como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas. "Se lo está pasando en gran en compañçia de sus amigas y con mariachis", destaca Tatiana Aarús.