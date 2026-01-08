Jennifer Lopez estalla contra los que critican cómo viste a su edad: "Si ellos tuvieran este cuerpo también querrían ir desnudos".

"Preguntan por qué siempre visto así, por qué siempre voy desnuda", afirma enojada Jennifer Lopez, que contesta rotunda en el vídeo: "Siempre les digo que si ellos tuvieran este cuerpo también querrían ir desnudos".

Jennifer Lopez y Ben Affleck han vuelto a poner su mansión a la venta. "Parece ser que es la tercera vez que la vuelven a poner en venta, eso sí, con una reducción significativa del precio", destaca Tatiana Arús, que explica que "la venden por 52 millones de dólares cuando ellos la adquirieron por 60,9 millones en 2023".

"O sea que están perdiendo pasta", asegura Alfonso Arús, que reflexiona: "Pues la compraron mal porque si ahora que las casas están por las nubes, pierden unos millones...". Por otro lado, el presentador de Aruser@s destaca el enfado de la artista por los que la critican por enseñar tanta carne.

Desde el plató Angie Cárdenas destaca que "muchas veces las críticas son envidia" mientras que Alfonso Arús señala que "los criticones están a la orden del día".

