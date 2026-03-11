"Hay que comprárselo al mono Punch": Alfonso Arús, tras ver el peluche que abraza y da palmaditas en el culete a los bebés

El presentador de Aruser@s tiene muy presente en sus pensamientos al mono Punch, el animal más viral del año. Alfonso Arús no puede evitar acordarse de él al ver este vídeo viral.

Alfonso Arús está emocionado con el peluche viral que se muestran en estas imágenes recogidas por Aruser@s. En ellas, podemos ver a un muñeco en forma de hortaliza que abraza a los bebés y los acuna como lo haría una madre, dándoles palmaditas en el culete.

Como puede apreciarse, los pequeños caen fritos al instante gracias a esta especie de puerro y además, se sienten queridos y protegidos. Es por ello que el presentador se acuerda de manera instantánea del animal más viral de los últimos meses.

"Hay que comprárselo al mono Punch", afirma, esperando que así obtenga el cariño y la comprensión que no está conseguiendo de su familia y su entorno en el zoo y con la intención de tener un repuesto para su querido peluche.

