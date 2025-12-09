Ana de Armas deslumbra en el Gran Premio de Abu Dabi de la F1: "A Hamilton se le van los ojos"

Ana de Armas ha deslumbrado en el GP de Abu Dabi en el que Lando Norris se ha proclamado campeón del mundo. La actriz, además de ondear la famosa bandera, tuvo gran conexión con Lewis Hamilton.

Ana de Armas ha acaparado todas las miradas en el Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1 en una carrera en la que donde Lando Norris se ha convertido en campeón del mundo. "Vemos cómo se paseaba por las escuderías y estuvo con Lewis Hamilton, que le enseñó cómo funcionaban los mandos", explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia.

Además, la colaboradora destaca que la actriz hispano-cubana "tuvo el honor de ondear la bandera". "Me da la sensación de que Hamilton está más pendiente de Ana de Armas que del trasto que le está enseñando", asegura Alfonso Arús, que destaca que ha visto muchos vídeos de él y "se le van los ojos con Ana de Armas". Además, explica que hay cierta reciprocidad de la actriz: "Ella está muy cómplice y también le toca".

Por último, Tatiana Arús enseña las imágenes de la noche anterior al GP, cuando Ana de Armas acudió con un espectacular vestido blanco a la gala inaugural del Festival de Cine del Mar Rojo 2025.

