El vídeo del susto de Ariana Grande tras asaltarla un chico en pleno estreno: así se interpone la actriz Cynthia Erivo

Ariana Grande se ha llevado un gran susto durante la premiere de 'Wicked' en Singapur, donde un fan se le echa encima. Gracias a la rápida reacción de su compañera, Cynthia Erivo, y de la seguridad, el chico fue reducido.

Ariana Grande ha sido la gran protagonista de las últimas horas después de que un fan la asaltara en la premier de 'Wicked', en Singapur. Como se puede ver en el vídeo que hay en este vídeo, gracias a la rápida reacción de su compañera, Cynthia Erivo, la situación solo quedó en un susto.

Y es que Erivo se interpone entre la actriz y el joven, apartándolo rápidamente. "Ve que el chico se le va a abalanzar a la pobre Ariana y le increpa", explica Tatiana Arús, que explica que, finalmente, "el chico acabó siendo reducido por los agentes de seguridad". Eso sí, como afirma la colaboradora de Aruser@s "el susto que te llevas no te lo quita nadie".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.