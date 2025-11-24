Alfonso Arús alucina con el nuevo pique viral de Victoria y David Beckham: "Es muy Pepa y Avelino"

Victoria Beckham y David Beckham protagonizan este divertido vídeo en el que el exfutbolista se mete con su mujer al pensar que no ha sido ella quien ha puesto el árbol de Navidad en su casa.

Victoria Beckham ha mostrado en redes sociales cómo le ha quedado puesto su árbol de Navidad. La diseñadora de moda estaba orgullosa cómo le había quedado su árbol en el vídeo cuando, su marido, David Beckham, aparece de repente en el salón.

El exfutbolista le pregunta si está segura de haberlo puesto ella, a lo que Victoria contesta rotunda que por supuesto, provocando otro de los divertidos vídeos que suelen protagonizar la pareja. Sin embargo, tras ver el vídeo, Alfonso Arús asegura que, aunque sabe que la gente es fan de esta pareja, lo ve "todo muy impostado y de teatrillo".

"Es muy de Pepa y Avelino", destaca Alfonso Arús en el vídeo, donde Rocío Cano afirma que "siempre hacen las mismas bromas". "Muchas de las bromas ya salen en sus documentales, por eso se nota que esta guionizado", detalla el presentador.

