Leo Harlem, contra las exigencias de algunos padres con los profesores: "Antes bocadillo de sobrasada, ahora zanahoria con hummus"

Alfonso Arús comparte en Aruser@s el último monólogo de Leo Harlem en su show 'Leo Talks', en el que el humorista reflexiona sobre las exageradas exigencias que algunos padres trasladan a los profesoresde sus hijos.

Para ilustrarlo, Harlem lee en voz alta algunos correos reales que los docentes han recibido: "Hola, profesor, mi hijo siempre tiene hambre a las 10:30 y el recreo es a las 11:00. ¿Podría adelantar el recreo? No quiero que pase hambre".

Tras las carcajadas del público ante el surrealista mensaje, el cómico no tarda en responder: "¡Mira, atontado! Hambre va a pasar igual, porque ahora les metéis de almuerzo hummus con palitos de zanahoria en vez de un bocadillo de sobrasada de medioemetro".

Desde el plató, los colaboradores dan la razón al humorista y, entre risas, recuerdan algunos de los bocadillos "míticos" de su infancia, como el de aceite con ColaCao o el de mantequilla con azúcar.

