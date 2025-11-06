Del bocata de aceite con ColaCao al de leche condensada: las meriendas "de antes" desatan la nostalgia en Aruser@s

Alfonso Arús muestra el vídeo viral del creador de contenido 'BdeVikingo', que compara las meriendas de su infancia con las actuales: "El bocadillo de mantequilla con azúcar ahora es un delito!".

Alfonso Arús trae al plató un viral nostálgico de 'BdeVikingo', un creador de contenido que ha expuesto las diferencias entre las meriendas de los niños de hoy en día y lo que comía él cuando era pequeño. En su selección hay tres protagonistas claros.

El primero: bocata de aceite y ColaCao. "Con esto se han creado auténticos tigres", bromea el tikoker, que muestra la preparación en su cocina.

El segundo: bocata de mantequilla y azúcar. "Esto hoy en día es casi un delito", ríe.

El tercero: bocata de chocolate "a palo seco". "Esto es un mítico", asegura.

Desde el plató de Aruser@s, recuerdan con cariño estos bocatas y añaden uno nuevo: el de leche condensada. "Eso era imbatible", afirma Alfonso Arús. "Habían latas de hasta cinco litros", exclama Angie Cárdenas. "Con la campaña que hay ahora anti-azúcar, calcula cómo sería ese bocata de azúcar", zanja entre risas el presentador del programa.

