Patricia Benítez parodia los grupos de Whatsapp de padres: "Mi hijo tiene piojos, yo le pongo árbol de té, yo también, yo también"

No es la primera vez que lo dice, pero tampoco será la última. Los grupos de padres del cole en WhatsApp son lo peor para Patricia Benítez y ahora, se une a su bando Tatiana Arús.

"Esto seguramente lo va a refrendar de forma clara y rotunda Patricia Benítez", comenta Alfonso Arús quien, después de tantos años sentado a su lado, conoce muy bien a la colaboradora de Aruser@s.

Lídia Juvanteny, madre de un niño y secretaria del AFA (Asociación de Familias de Alumnos) en una escuela de Molins de Rei (Barcelona), afirma en 'La Vanguardia' que "el grupo de WhatsApp del colegio es lo peor"... y por supuesto, esta es la chispa que necesita la mencionada tertuliana para explotar.

"Es lo peor, sobre todo cuando se acerca la época de los piojos o de la natación: 'Yo no tengo el gorro, yo tampoco, yo tampoco, he perdido las gafas, mi hijo tiene piojos, yo le pongo árbol de té, yo también, yo también, yo también'", dice parodiando los típicos mensajes de estos chats.

Tatiana Arús señala además que, en muchas ocasiones, personas que son muy cercanas a través de esta app, en persona se muestran muy distantes: "Señora, que he hablado con usted esta mañana".