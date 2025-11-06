Ahora
Una ecografía se hace viral por el sorprendente parecido del bebé con el perro de la familia

Virales de Aruser@s

Una ecografía se hace viral por el sorprendente parecido del bebé con el perro de la familia

Una mujer estadounidense comparte en redes la imagen de su ecografía, y los internautas no tardan en notar un curioso detalle: es idéntico al perro. Una coincidencia que ha generado carcajadas en el plató de Aruser@s.

En Estados Unidos, una futura mamá acude a realizarse una ecografía rutinaria sin imaginar que su foto se volvería viral.

Al recibir la imagen del bebé, no pudo evitar comparar con una fotografía de su perro. Una similitud que ha hecho estallar de las risa a los colaboradores de Aruser@s en el plató.

"Normalmente te fijas en que la nariz se parece a la de tu marido, pero al perro...", bromea Angie Cárdenas, a lo que Alfonso Arús añade entre carcajadas: "Aquí no tiene ni las orejas de su prima, ni los ojos de su tía...¡tiene la cara del perro!".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Junts anuncia su veto a todas las leyes registradas del Gobierno: "La legislatura queda bloqueada"
  2. Cataluña, en alerta por "lluvias torrenciales": vuelos cancelados, vías anegadas y un ES-Alert enviado a las zonas en aviso naranja
  3. Bronca monumental entre Ayuso y el PSOE por su novio: del "casero fiscalista" al "Gobierno moroso de Sánchez"
  4. La Guardia Civil detiene a Álvaro Romillo, 'CryptoSpain', el empresario investigado por estafa que financió a Alvise
  5. El Supremo de EEUU pone en duda la legalidad de los aranceles de Trump
  6. Familiares y víctimas de acoso escolar exigen más medidas ante el Congreso: "Hay que poner los insultos a la altura de una paliza"