Alfonso Arús, al método de una psicóloga para que una relación sea duradera: "Mal empezamos"

Los colaboradores de Aruser@s debaten el consejo de una psicóloga que desvela cómo hacer para que las relaciones sean más duraderas. Una técnica que ha dividido el plató.

Alfonso Arús empieza este martes desvelando en el plató de Aruser@s lo que dicen los expertos del día. Cristina Martínez, psicóloga, asegura que "coger un papel y un bolígrafo para escribir sobre la relación es, sin duda, la mejor técnica para que una relación dure".

Según cuenta Alba Gutiérrez, lo que propone la experta es un sencillo método donde, separado por columnas, en un lado pones "lo que te duele" y en el otro lado "la necesidad que tienes de la otra persona".

"Si tenemos que empezar a leer lo que le duele, ¡mal empezamos!", bromea Alfonso Arús, algo en lo que parece estar de acuerdo Rocío Cano: "¡Qué pereza solo pensarlo!".

