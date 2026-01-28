Ahora

Leo Harlem critica las colas del Primark en Madrid: "¡Qué locura colectiva! Si se junta con la de Doña Manolita..."

El humorista no da crédito a las enormes aglomeraciones que se forman en la Gran Vía para entrar en Primark y, entre bromas, advierte del "bucle espacio-tiempo" que se podría formar si se cruzan con otras colas emblemáticas de la ciudad.

El humorista Leo Harlem ha criticado las largas colas que se forman en la Gran Vía de Madrid para acceder al Primark, unas esperas y aglomeraciones que parecen sacarle de sus casillas. "¡Qué locura colectiva es esa!", exclama el cómico.

"¡Qué colas se preparan ahí! Llevo tiempo avisando y he enviado cartas al Ayuntamiento. ¡Si se junta la cola de Primark con la de Doña Manolita…!", bromea Harlem, señalando que "vamos a acabar formando un bucle espacio-tiempo que va a ser una auténtica histeria".

Para Angie Cárdenas, se trata de auténticas "riadas humanas". "Vas dando vueltas, de un sitio a otro, sin poder salir", añade entre risas Sebas Maspons. Por su parte, Alfonso Arús confiesa: "Yo sería incapaz de estar más de seis minutos, pero hay gente que está contenta".

