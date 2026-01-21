Leo Harlem confiesa su odisea con el neopreno: "Parecía una morcilla de 96 kilos"

El cómico relata las dificultades de ponerse un neopreno y las situaciones cómicas que surgen al intentar subir la cremallera.

Leo Harlemse vuelve a colar en el ranking de los 'zasqueadores' de Aruser@s, esta vez con su reflexión sobre una prenda que a más de uno le trae auténticos quebraderos de cabeza: el neopreno.

"¿Habéis vivido la experiencia del neopreno?", comienza el cómico su monólogo, antes de relatar su experiencia real: "Cuando lo vi venir, pensé: 'Ya me lo pongo yo solo y con la cremallera por delante, que no quiero a un tío detrás dando saltos'". "No sabes dónde empieza el neopreno y dónde el cariño, porque la cosa se empieza a liar", añade entre risas.

Una vez subido, asegura que su imagen se asemejaba a "una morcilla de 96 kilos". "Aviso: si me muero, no le digáis nada a mi familia; no quiero que me vean con esto puesto", bromea.

Desde el plató, Arthur Arús comenta los "saltitos" necesarios: "Pero es clave para subir la cremallera", dice entre risas, mientras el público se divierte con la anécdota del cómico.

