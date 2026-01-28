Ahora

Día Mundial de Lego

Así son nuestros amigos de Aruser@s en versión Lego: "Oye, que Eli tampoco es un pitufo"

El el Día Mundial de Lego, los espectadores de Aruser@s envían al programa los vídeos con sus construcciones más fantásticas. La Inteligencia Artificial nos muestra cómo serían los colaboradores si fueran figuritas.

Aruser@s celebra el Día Mundial de Lego dando visibilidad a las construcciones más fantásticas de los telespectadores, que han enviado sus vídeos al programa de laSexta. También dan cuenta del récord guinness al mayor número de piezas de Lego, 30.000 en total.

Un montaje realizado con Inteligencia Artificial muestra cómo son los colaboradores de Aruser@s en versión Lego... y algunos son más reconocibles que otros. "Rocío es la de la izquierda, porque es rubia, y la otra es Eli", deduce Tatiana Arús. "¡Ah, claro! Por el tamaño", dice entre risas Rocío Cano, tildando de bajita a su compañera.

Oy, qué mala leche tiene! Por el tamaño no, por el color de pelo", se pica Tatiana. "¡Eli tampoco es un pitufo!", defiende la tertuliana.

