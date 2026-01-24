La dura realidad de una trabajadora de Primark en Bangladesh: "Mi salario eran 35 euros"

La joven, que sobrevivió al peor accidente industrial de su país en el que murieron 1.100 personas, relató el horror vivido en un programa de Equipo de Investigación de 2016.

La mayoría de la ropa de Primark se fabrica en Asia, en países como India, China y Bangladesh, aunque la empresa asegura que también tiene trabajadores en España, Italia, Rumanía o Turquía. Sus etiquetas lo confirman, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2016, recuperado ahora desde laSexta.com.

En Bangladesh, uno de los países más pobres del continente, muchos trabajadores apenas ganan 30 euros al mes. En la industria textil, la más importante del país, el salario mínimo supera los 60 euros y ha ido aumentando en los últimos años.

Los reporteros localizan a Mushamud Rasheda, una trabajadora que cosió ropa para la conocida cadena de "gangas". Vive en una humilde casa compartida con otras 20 personas y su marido, y muestra ante las cámaras todo lo que posee: su cama y su pequeño armario.

"Mi salario mensual era de 35 euros, y con complementos llegaba a unos 57. No estaba satisfecha, porque pienso que no era un sueldo justo, pero tenía que trabajar de todas maneras para sacar a mi familia adelante", relata.

"Escogí este trabajo porque no había otra alternativa. En la zona metropolitana, el sector textil es el más importante y todo el mundo se dedica a ello", añade.

Sin embargo, Mushamud confiesa que "nunca más" podrá volver a trabajar así: "No soy capaz, no puedo recordar las cosas claramente y me siento muy débil".

Ella sobrevivió al peor accidente industrial en la historia de Bangladesh: el derrumbe del Rana Plaza, en el que murieron 1.100 de sus compañeros. Todos confeccionaban ropa para empresas textiles europeas y españolas, incluida Primark.

