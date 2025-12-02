Rosalía, Lali Espósito, Emilia Mernes y una embarazadísima Úrsula Corberó: el reencuentro más viral en Argentina

Rosalía ha aprovechado su viaje a Argentina para reencontrarse con sus amigas, Lali Espósito y Úrsula Corberó, que se encuentra a punto de dar a luz de su primer hijo con a Chino Darín.

Rosalía ha aprovechado su visita a Buenos Aires para encontrarse con Emilia Mernes, Úrsula Corberó y Lali Exposito, que ha compartido las imágenes de su reencuentro demostrando la gran relación que guardan entre ellos.

Además, en las imagen se puede ver cómo la actriz española, conocida por series como 'La casa de papel' o 'Física o química', se encuentra en la recta final de su embarazo. Y es que Úrsula Corberó está esperando su primer hijo con el actor argentino Chino Darín, hijo de Ricardo Darín.

"Úrsula Corberó ha compartido una imagen en sus redes sociales de unos patucos de color azul, que podrían indicar que su bebé es un niño", explica Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde Alfonso Arús destaca que podría ser por el color de la "albiceleste", que es como se conoce a la selección Argentina.

