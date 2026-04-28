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Hermana de Georgina

Ivana Rodríguez, sobre si cocinará en la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: "Tengo un paladar refinado"

¿Se ve cocinando Ivana Rodríguez para la boda de Georgina y Cristiano Ronaldo tras ganar un concurso de cocina? "Yo ahora ya tengo un paladar refinado y tendré que catar los postres primero", asegura.

Ivana Rodríguez, sobre si cocinará en la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: "Tengo un paladar refinado"

Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, ha desvelado que aunque la pareja de Cristiano Ronaldo "sabe cocinar, tiene chefs" que le hacen la comida. Y es que "le encanta comer". Pero, ¿se ve cocinando para la boda de su hermano y el futbolista? "Yo ahora ya tengo un paladar refinado y tendré que catar los postres primero", señala la joven tras ganar un concurso de cocina.

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