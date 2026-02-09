De Kim Kardashian con Lewis Hamilton a Kendall Jenner, exnovia de Bad Bunny: así disfrutaron las famosas de la Super Bowl

Muchos famosos han mostrado su apoyo a Bad Bunny tras los ataques de Donald Trump por su actuación en la Super Bowl. Desde Kim Kardashian y Lewis Hamilton, a su exnovia Kendall Jenner o Jennifer Lopez.

Bad Bunny ha deslumbrado en la Super Bowl con un inclusivo y frenético show de 13 minutos que comenzó con su conocida canción 'Tití me preguntó'. Karol G, Jessica Alba, Pedro Pascal... fueron algunos de los rostros latinos conocidos que bailaron sobre el campo durante la actuación del artista puertorriqueño, quien tuvo una actuación sorpresa con Lady Gaga para cantar 'Die With a Smile'. Otro de los artistas invitados a cantar fue Ricky Martin, a quien ya se le había visto en los ensayos.

Además de los famosos que estaban sobre el campo, muchas otras caras conocidas quisieron vivir el espectáculo en las gradas para apoyar a Bad Bunny. Bon Jovi, Sofía Vergara, Becky G, Hailey Bieber, Luis Fonsi, J. Balvin o Lewis Hamilton y Kim Kardashian, que ya no esconden su relación. Kim no ha sido la única Kardashian en acudir al estadio, Kendall Jenner, expareja de Bad Bunny, lo dio todo para apoyar al artista.

Por último, otros artistas decidieron apoyar al cantante públicamente a través de las redes sociales. Es el caso de Jennifer Lopez, que ha compartido unas fotografías junto a Bad Bunny con el siguiente texto: "Mandándote tomo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo". Y es que cuando J.Lo fue la artista invitada al descanso de la Super Bowl, Bad Bunny actuó como artista invitado en su show.

Además, a ambos les une sus críticas hacia Donald Trump, ya que Bad Bunny no es el primer artista que le planta cara al líder estadounidense. Jennifer López ya desafió a Trump durante su primer mandato cantando 'Born in the USA' (Nacido en Estados Unidos'), junto a su hija y con unas jaulas en señal de protesta por la política migratoria del presidente en la frontera con México.

