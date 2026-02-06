"Es basura y te la estás comiendo": una experta alerta sobre los peligros de las sobras en la nevera

"Hay muy pocas comidas que aguanten más de 24 horas desde que se cocinan", alerta Alba Ramírez, especialista en salud alimentaria, que se pregunta: "¿Por qué normalizamos que las sobras duran muchísimo?".

Alfonso Arús presenta en la sección 'Top expertos' las recomendaciones de Alba Ramírez, conocida en redes como @albaramirezciencia, especialista en salud alimentaria, sobre cuánto tiempo pueden conservarse los alimentos cocinados en la nevera sin poner en riesgo la salud.

"No te puedes comer un arroz pasado una semana, las patatas no son eternas y la pasta se debe consumir, como máximo, en las 24 horas siguientes a su cocción. ¿Por qué tenemos tan normalizado que las sobras duran muchísimo?", se pregunta la experta, visiblemente sorprendida por los hábitos más comunes en los hogares.

"Literalmente, hay muy pocas comidas que aguanten más de 24 horas desde que se cocinan. Por mucho que yo quiera educar en el desperdicio alimentario y tú le sigas viendo buena pinta, eso ya ha pasado a ser basura y te la estás comiendo", advierte.

La especialista relaciona directamente el consumo de sobras en mal estado con problemas digestivos frecuentes. "Esa diarrea, ese dolor de barriga, las molestias o los ardores no son casualidad. Luego venís con Helicobacter pylori, salmonelosis o una intoxicación alimentaria, ¡no comas sobras cuando ya se han convertido en basura!", insiste.

Desde el plató, Alfonso Arús no pierde la ocasión de lanzar una indirecta, poco disimulada, a Tatiana Arús: "Aplícate el cuento, porque tu nevera es un festival de sobras y residuos". A lo que la tertuliana responde entre risas: "Soy la reina de los microtuppers".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.