De Jennifer Lopez a Amal Clooney: las mejor vestidas de la fiesta de los Globos de Oro

Jennifer Lopez de dorado a Amal Clooney, que eligió un vestido verde corto de Versace, son dos de las famosas que mejor vistieron en la fiesta posterior a la gala de los Globos de Oro.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los vestidos elegidos por las famosas para acudir a la fiesta posterior a la gala de los Globos de Oro. Por ejemplo, Paris Hilton no quiso perderse la fiesta y lo dio todo con un vestido dorado. Un color elegido también por Jennifer Lopez, que aprovechó para cambiarse el ajustado vestido de la gala y así poder seguir la fiesta hasta última hora.

Por su parte, Sofía Vergara se decantó por un exuberante vestido en rojo mientras que Amal Clooney renunció al vestido rojo de la gala y se pasó al verde para l fiesta. Además, la famosa abogada apostó por un vestido corto de Versace.

"Todos los entendidos dicen que fue el vestido por excelencia de la fiesta", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas resalta que Amal Clooney "siempre acierta con sus vestidos": "Es una pasada, además del cuerpazo que tiene".

