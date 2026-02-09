Alfonso Arús, de la actuación con la que Donald Trump contraprogramó a Bad Bunny en la Super Bowl: "Es una tristeza..."

"Me parece un milagro que cuatro millones de personas optaran por esto", afirma Alfonso Arús tras ver la actuación de Kid Rock que Donald Trump quiso emitir a la vez que la Super Bowl para quitarle protagonismo a Bad Bunny.

Después de las críticas de Bad Bunny a los matones del ICE durante la gala de los Grammy, Donald Trump ha sido muy duro con su actuación en la Super Bowl. "Estoy en contra de ellos. Creo que Bad Bunny es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", ha expresado el presidente de EEUU, que, además, ha calificado el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX como uno de los peores de la historia.

"¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!", dijo el presidente en la red social Truth Social, donde criticó también: "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo".

Incluso, Donald Trump llegó a contraprogramar un concierto en otro canal para restar protagonismo a la actuación de Bad Bunny. Una jugada que no le salió bien, ya que el puertorriqueño ha logrado mas de 137 millones de espectadores. Por su parte, este concierto en paralelo encabezado por Kid Rock, partidario de Trump, no ha superado los 4millones de espectadores. "Es una tristeza comparado con lo otro", asegura Alfonso Arús, que insiste en que esta actuación "es una bajona".

Sin embargo, el presentador confiesa que ya le parecen mucho los cuatro millones de espectadores de la actuación de Rock: "Cuatro millones me parece un milagro". Por último, Alba Gutiérrez señala que "si todavía Trump hubiera puesto a Nicki Minaj, otra fiel seguidora suya, por lo menos hubiera sido una actuación movida".