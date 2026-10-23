Alfonso Arús alucina con el capricho de millones de Cardi B por su cumpleaños: "¡Todo esto en una tarde!"

La cantante celebra sus 34 años con un exclusivo Rolex Daytona 'Barbie', un anillo de diamantes de siete quilates y un bolso Kelly Mini de Hermès que dejan al presentador de Aruser@s sin palabras.

"Dicen que el dinero no da la felicidad, seguramente, pero que ayuda, sí", comenta Alfonso Arús al ver la espectacular tarde de compras de Cardi B. La cantante celebró su cumpleaños el pasado 11 de octubre y lo hizo a golpe de lujo.

Entre sus adquisiciones destaca un Rolex Daytona 'Barbie' de tonos rosas, del que "solo existen diez unidades en el mundo" y cuyo valor alcanza los tres millones de dólares. A esto se suma un anillo con un diamante de siete quilates, valorado entre 250.000 y 400.000 dólares, y un bolso Kelly Mini de Hermès con estampado de cocodrilo en tonos rosas.

"¡Todo esto en una tarde!", reacciona Alfonso Arús, añadiendo que después de comprar todo eso, "le tiene que entrar un vacío interior".

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