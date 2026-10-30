Katy Perry y Justin Trudeau hacen escalada en el Gran Cañón

Katy Perry y Justin Trudeau ha compartido unas imágenes haciendo escalada en el Gran Cañón, donde después disfrutaron de un paseo en una embarcación.

Katy Perry y Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, se han grabado haciendo escalada en el Gran Cañón, Estados Unidos.

"Cada uno celebra su cumpleaños como quiere", destaca Tatiana Arús, que confiesa que le "encanta" que abran su álbum de vacaciones y "compartan imágenes tan naturales" aunque sean impactantes "para todas las personas que sufran de vértigo".

Además, la colaboradora de Aruser@s explica que, después de la escalada, la pareja ha dado un paseo en una embarcación.

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