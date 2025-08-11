Joe Jonas y Demi Lovato reviven 'This is Me' tras 17 años y desatan la nostalgia de los fans de 'Camp Rock'

El reencuentro de Joe Jonas y Demi Lovato cantando 'This is Me' y 'Wouldn't Change a Thing' durante un concierto de la gira 'JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour' saca a flote la emoción de quienes recuerdan con cariño 'Camp Rock'.

Ver a Demi Lovato junto a Joe Jonas sobre el escenario interpretando 'This is Me', la canción que los lanzó como pareja ficticia (y brevemente real, en 2010) en la recordada película 'Camp Rock' de Disney Channel, ha sido como abrir una cápsula del tiempo.

Esto ha ocurrido durante el concierto de apertura de la gira 'JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour' de los Jonas Brothers. Un momento lleno de nostalgia en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, que dejó al público con el corazón encogido y reviviendo con pasión la actuación.

Además, también cantaron un tema de la segunda película: 'Wouldn't Change a Thing'. Y es que, pese a que hayan pasado 17 años desde que, pegados a la televisión, seguimos el vibrante romance de Mitchie Torres y Shane Gray en aquel campamento de verano, lo sucedido este pasado domingo en el MetLife Stadium queda para el recuerdo.

Las reacciones de los fans no se han hecho esperar y son muchos los que han expresado su felicidad al ver el reencuentro. Los rumores del cierre de trilogía con 'Camp Rock 3' vuelven a aparecer sobre la mesa. Sin embargo, hasta la fecha, parece que el proyecto se encuentra todavía en preproducción y no se conocen muchos más detalles.