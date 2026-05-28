Alfonso Arús, sobre las series que no enganchan en los primeros minutos: "No pido un muerto, pero sí algo que me llame la atención"

Para quienes pasan más tiempo buscando qué ver que viendo realmente una serie, Alba Sánchez desvela en Aruser@s cuál es el mejor momento de la semana para engancharse a una nueva ficción.

En Aruser@s, Alba Sánchez comparte un estudio pensado para todos aquellos que pasan más de una hora buscando película o serie y terminan agotados poniendo cualquier vídeo de YouTube. Según explica la colaboradora, los expertos aseguran que "el mejor momento de la semana para empezar una serie nueva es el sábado por la tarde".

"Si tardamos una hora en decidir y es entre semana, ya ni vemos la serie. Pero si es sábado y tenemos el colchón del domingo, suponiendo que no trabajamos, acabamos viéndola y además contamos con las horas del domingo para seguir", comenta la tertuliana.

Además, los especialistas señalan que muchos espectadores abandonan una serie si "no pasa nada interesante en los primeros 15 minutos". "No es que tenga que haber un muerto, pero sí necesito que algo me llame la atención: un paisaje, un accidente, una trama sentimental...algo que te emocione o te haga reflexionar", comparte Alfonso Arús, aprovechando para lanzar una crítica a algunas producciones actuales: "Además, tengo la sensación de que muchas veces me toman por idiota. Me repiten constantemente la información", añade entre risas.

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