El cura de Valdepeñas, al funcionario que ha parado la obra de la parroquia "por venganza": "No digo el nombre que me denuncia"

El párroco denuncia en plena misa a un funcionario que, según él, bloquea una obra por venganza tras perder un juicio. Aunque no revela su nombre, su dardo directo no ha pasado desapercibido para los tertulianos de Aruser@s.

El cura de Valdepeñas se ha convertido este lunes en protagonista del ranking de los "zasqueadores", al no dudar en lanzar un dardo con nombre desconocido a un funcionario que, según él, sigue "poniendo trabas" en la parroquia.

"Estamos sufriendo una injusticia en la parroquia desde hace 4 años", comienza diciendo el cura durante la misa, explicando que la situación se remonta a un conflicto pasado: "Hace años que un funcionario nos tiene parada una obra por pura venganza, porque ya le ganamos un juicio".

Sin embargo, párroco ha preferido mantener el anonimato del implicado: "No digo el nombre que si no me sacan y me puede denunciar", confiesa, un comentario que los tertulianos de Aruser@s reconocen que está dirigido a ellos. "Se muere de ganas de decirlo", comenta Óscar Broc, a lo que Angie Cárdenas añade: "Aun no diciendo el nombre, lo hemos sacado".

