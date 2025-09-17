Coachella 2026: este es el cartel del festival con artistas como Justin Bieber, Karol G y Carolina Durante

El Festival de Coachella ya ha anunciado su cartel para 2026 y en él se encuentran artistas tan conocidos como Sabrina Carpenter, Justin Bieber o Karol G y los españoles Carolina Durante y Rusowsky.

El Festival de Coachella ya ha sacado su cartel oficial en el que anuncia los artistas que estarán en el festival en 2026, que se celebra en la localidad californiana de Indio. "Tenemos tres cabezas de cartel muy potentes", destaca Tatiana Arús, que explica que al para el viernes 10 de abril está establecida la actuación de Sabrina Carpenter.

Un día más tarde, el sábado 11 de abril, actuará Justin Bieber, que acaba de lanzar su último álbum. Además, Tatiana Arús recuerda que "debido a la dolencia que sufre, el año pasado tuvo que cancelar todos sus conciertos", por lo que hay "muchas ganas" de verle. Por su parte, Karol G actuará el domingo 12 de abril. Pero no solo eso, el festival también tendrá caras españolas como la banda Carolina Durante y el productor y cantante Rusowsky.

Por otro lado, en el cartel también aparece el retorno de The XX, Moby, The Strokes, David Byrne, Iggy Pop, FKA Twigs, Addison Rae o Sombr, entre muchos otros. Otros años el cartel ya contó con artistas españoles como Rosalía, Hinds, Cariño o Judeline.

¿Quiénes son Carolina Durante y Rusowsky?

Con ocho años de andadura a su espalda ya impulsados al inicio por el éxito de su 'Cayetano' y su sonido deudor de Los Nikis, Carolina Durante se encuentra en un gran momento profesional tras el lanzamiento de su tercer y último trabajo hasta el momento, 'Elige tu propia aventura' (2024), que fue nominado por la prensa especializada al Premio Ruido a mejor disco del año.

Como ellos, muchos conciertos ha ofrecido también en los últimos meses el otro invitado de Coachella, Rusowsky, esto es, Ruslán Mediavilla, que fue ganando fama sobre todo desde su faceta de productor y como colaborador de artistas como Judeline o Aitana y que este verano ha colado el tema 'Malibú' como uno de los más escuchados.