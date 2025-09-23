Una joven española se saca el carné de conducir en EEUU: "Pagué 20 dólares, di una vuelta al parking y me dijeron 'ya está'"

"En España lo ponemos todo demasiado difícil". Es la conclusión que saca Alfonso Arús tras ver en Aruser@s el vídeo viral de esta chica española que se ha sacado el carné de conducir en EEUU por 20 dólares y en apenas unos minutos.

Para muchos españoles, sacarse el carné de conducir es un rito más para pasar a la vida adulta y, en algunas ocasiones, incluso puede llegar a ser algo traumático, no solo por su dificultad, sino también por el dineral que cuesta. Sin embargo, en EEUU todo es mucho más sencillo, cuenta esta joven española (@marionsfalomi), que acaba de obtener allí su licencia, en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

La chica ha pagado 20 dólares en total, por teoría y práctica, y en la parte teórica se ha enfrentado a un examen que ella misma define como "facilísimo". "Me dijeron que si quería hacer el práctico ese mismo día", cuenta. Ella aceptó.

"El examen práctico es muy gracioso: tienes que tener al lado a alguien que tenga el carné, no tiene que ser nada tuyo, y después, vas tú con tu coche, que en mi caso, es automático", explica. Con solo dar una vuelta al parking ya había aprobado.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús saca de la hemeroteca otro vídeo viral en el que se muestra el circuito que tienen que superar en China. "Es un poco más complicado que en EEUU, pero no deja de parecer algo que se asimila a un videojuego", comenta el presentador, que llega a la conclusión de que "en España lo ponemos todo demasiado difícil".