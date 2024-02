"Le dio fuerte", recuerda Jorge Sanz acerca del COVID que sufrió Antonio Resines, el protagonista de la serie en la que también él forma parte del reparto, titulada 'Serrines, madera de actor'. Además de compañero de profesión, Sanz comparte con este icono de la actuación una amistad de décadas que le llevó a estar muy cerca de él cuando pasó su convalecencia en el hospital, como narra en este vídeo de Canal Sur emitido en Aruser@s.

En una conversación con Bertín Osborne en un programa de esta cadena, Jorge Sanz desvela una divertida anécdota que no hace más que reflejar la realidad del mundo del séptimo arte, al menos en España. "Cuando despertó del coma me dijo 'mira, ha debido darme fuerte porque me han dado un premio nacional. En este país, hasta que no te mueres no te dan nada grande'".

En el plató de Aruser@s, David Broc y Sebas Maspons se muestran de acuerdo con esta conclusión. "Estos dos juntos son una de las parejas humorísticas que más me gustan", destaca el primero de los colaboradores.