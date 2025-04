Jabifus echa las cartas a Gerard Piqué y Clara Chía, tras los rumores de ruptura: "Me sale el Ermitaño, el Carro y la Estrella"

Tras el apagón, Jabifus, astrólogo de Aruser@s, llega al plató para contar cómo vivió que España ayer se fuera a negro. Además, avanza qué nos depararán los nuevos tránsitos de esta semana. "Plutón retrógrado iba a hacer de las suyas, esto no ha quedado aquí, y conforme pase el tiempo seguiremos viendo sucesos que nos van a dejar locos", asegura el experto.

Este martes, la Luna entra en el signo de Géminis, por lo que los signos de aire, Acuario, Libra y Géminis, lo notarán con más intensidad. "Tenemos un día por delante donde el ocio será el protagonista y valoraremos las cosas más importantes", dice Jabifus.

Compatibilidad entre signos

Parejas con mejor química : Tauro con Sagitario y Escorpio con Géminis.

: Tauro con Sagitario y Escorpio con Géminis. Supermatch: Capricornio con Capricornio y Leo con Acuario.

Capricornio con Capricornio y Leo con Acuario. Los reyes del drama : Virgo con Acuario y Sagitario con Escorpio.

: Virgo con Acuario y Sagitario con Escorpio. Parejas destinadas al fracaso: Aries y Libra.

Salseo del cosmos Aruser@s

Jabifus echa las cartas a Gerard Piqué y Clara Chía, tras los rumores sobre su supuesta ruptura amorosa. "Ellos dicen que no han roto y varios periodistas aseguran que siguen juntos", informa Alfonso Arús, pero ¿qué dicen las cartas?.

Hay que destacar que es una pareja de Acuario, y esta semana no gozarán de mucha compatibilidad. "Es verdad que no es la primera vez que esta pareja tiene un distanciamiento, porque me aparecen las cartas del Ermitaño, elCarro y la Estrella, que son cartas eventuales que dan a entender que han experimentado cierto tipo de crisis. Eso sí, también tenemos la carta del Sol y los Amantes, por lo que dentro de bien poco volveremos a ver la pareja de una forma más cercana", cuenta Jabifus.