Isabel Preysler, presidenta de honor de la Fundación 'No me toques', ha acudido al evento junto a Íñigo Onieva. Sin embargo, a su salida, la madre de Tamara Falcó no encontraba a su chófer, Rafael.

Isabel Preysler ha asistido a un acto en Madrid como presidenta de honor de la Fundación 'No me toques', donde estuvo acompañada por su yerno, Íñigo Onieva.

Al salir del evento, la madre de Tamara Falcó ha tenido un "problema con su chófer, Rafael", como enseña Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia. Según explica la colaboradora, la famosa llamó a su chófer a la salida del evento, pero este se encontraba en otra puerta.

"Rafael, ya estoy, estoy en la puerta, ¿me ves?", se escucha decir a Isabel Preysler por teléfono a su chófer mientras los reporteros, en la calle, le informan de que está aparcando. "Claro, Rafael, es que me habías dejado en la otra puerta antes", explica Preysler.

Y es que, como recuerda Alfonso Arús, "es raro que encuentre a su chófer, porque, normalmente, no lo encuentra nunca": "Ha tenido este problema siempre, cuando iba con Vargas Llosa no había forma de que encontrara a su chófer nunca".

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