El increíble superpoder de las madres de asomarse a la habitación justo cuando su hijo se acaba de tomar una pausa de estudiar

Dicen que las madres son superheroínas, pero lo que no saben es que tienen un auténtico don para detectar los momentos exactos en los que sus hijos están haciendo el vago. Y si no, que se lo digan a @jacobocabezass.

Da igual cuántas horas estén estudiando los chicos, que a la que descansen un poco, una madre asomará la cabeza por la puerta de la habitación. Es a la conclusión a la que ha llegado Alfonso Arús tras ver este vídeo viral de @jacobocabezass que Hans Arús lleva hasta Aruser@s. "Yo creo que es algo que a todos nos ha pasado", comenta el colaborador con su madre, Angie Cárdenas, a apenas unos pasos de distancia.

"El 'timing' de las madres es una locura", asegura el tiktoker, que insiste en que lleva toda la tarde estudiando y comiéndose los apuntes "como si fueran una McBurger" y él 'La Falete'. Pero justo en el momento que ha decidido parar, tumbarse en la cama y coger el móvil, su madre ha hecho acto de presencia.

"Así estudias tú, ¿no?", es lo primero que le echa en cara. "Tú quieres dejar la carrera, ¿verdad?", es lo segundo que le pregunta.

En el plató del programa de laSexta, Hans asegura sentirse identificado y salen a la luz algunos trapos sucios familiares.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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