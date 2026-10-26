Kim Kardashian y su madre Kris conquistan el Festival de Roma con estos vestidos vintage

Kim Kardashian ha acudido al Festival de Roma con un diseño de Saint Laurent de 1986. Y es que últimamente a la famosa le gusta lucir diseños vintage.

Al igual que su madre, Kris, quien ha lucido en el mismo festival un diseño de 1969, un diseño que ya se vio "durante el cumpleaños de Grace Kelly, en Mónaco, donde se hizo una fiesta en la que solo podían ir personas que fueran Escorpio o que sus parejas fueran Escorpio".

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