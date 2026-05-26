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Angie Cárdenas ríe a carcajadas con este vídeo viral de Nachter sobre las madres: "Cuando tu madre te pide algo mientras está al teléfono"

Las mujeres de la familia Cárdenas se ven reflejadas en este vídeo viral de Nachter sobre los ininteligibles gestos que hacen las madres a sus hijos cuando están al teléfono y quieren pedirles algo.

Angie Cárdenas ríe a carcajadas con este vídeo viral de Nachter sobre las madres: "Cuando tu madre te pide algo mientras está al teléfono"

"Es algo que no entiendo, porque muchas veces estáis en una llamada telefónica y hacéis un gesto a vuestros hijos... ¿y qué narices queréis?", pregunta Hans Arús en Aruser@s para dar paso a este vídeo viral de Nachter y, de paso, darle un tirón de orejas a su madre, Angie Cárdenas, que acostumbra a hacer lo mismo que la 'madre' del famoso creador de contenidos, quien, curiosamente, no para de reír mientras ve las imágenes. "Me hace gracia porque las madres son también hijas y ellas tienen la misma opinión de su madre que tienen sus hijos de ellas", apunta Alfonso Arús. "A mí me acaba de explotar la cabeza porque yo estaba pensando en mi madre, Angie, y acabo de caer en la cuenta de que ayer lo hice yo con mi hijo, Axel", reconoce Tatiana Arús, hija de la colaboradora.

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