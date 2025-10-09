Iñaki Urrutia, a los que dicen que no desayunan: "¿Habéis visto cómo arrasan si hay pastas en la oficina?"

El humorista se cuela en los 'zascas' de Aruser@s con una reflexión cargada de ironía a quienes dicen que "no les entra nada por las mañanas", pero no dudan en lanzarse sobre los pasteles ajenos en la oficina.

Iñaki Urrutia, líder provisional del ranking de 'zasqueadores' de Aruser@s, vuelve a la carga con su 'zasca' a la gente que dice que "no come nada por las mañanas".

"A esos que dicen que a la mañana no les entra nada, que con un café vale, ¿les habéis visto luego en la oficina si alguien entra con pasteles o pastas?", lanza el humorista, asegurando que "arrasan" con todo. "Lo que no te entra son ganas de hacerte el desayuno, pero de comer sí", bromea.

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo con la reflexión del cómico. Para Angie Cárdenas, esa gente se convierte en "auténticos hámsteres".

