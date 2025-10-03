Ahora
Iñaki Urrutia, a los "sinvergüenzas" que masificaron los gimnasios en septiembre: "¿Dónde estáis ahora?"

Zascas

Iñaki Urrutia, a los "sinvergüenzas" que masificaron los gimnasios en septiembre: "¿Dónde estáis ahora?"

En Aruser@s, presentan el 'zasca' del cómico Iñaki Urrutia sobre la gente que se apunta el gimnasio en septiembre y para octubre "no sabe dónde están": "¿Os habéis desmotivado con vuestro plan?".

El humorista Iñaki Urrutia dedica este 'zasca' a toda esa gente que se apuntó a gimnasio y ahora, comenzado octubre, parece que han desaparecido.

A principios de septiembre, el cómico habló de los "sinvergüenzas" que "masifican" los gimnasios y que dejan sin opción de poder coger una máquina. "Estamos a dos de octubre, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estáis? No os veo", bromea Urrutia.

"Os habéis desmotivado con ese plan de '¿este año sí que me pongo a tope?'", insiste el humorista, asegurando que los volverá a ver en unos meses: "Os espero el 1 de enero, que es la segunda vuelta". "Pero cae jueves, ¡no vayáis a decir eso de 'ya voy el lunes'", zanja entre risas.

Desde el plató de Aruser@s, advierten que las previsiones de Urrutia se hacen realidad. "Para los que entramos es una alegría ver cómo se vacía todo en octubre", asegura Hans Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Pacientes de cáncer de mama denuncian retrasos también en las revisiones tras el tratamiento en el Virgen del Rocío
  2. Sánchez propone blindar el derecho al aborto en la Constitución ante las medidas antiabortistas de PP y Vox
  3. El juicio del fiscal general será del 3 al 13 de noviembre: declararán 40 testigos, incluido el novio de Ayuso
  4. Última hora de la Flotilla a Gaza: Israel intercepta al Marinette, último barco de la Flotilla que mantenía rumbo a Gaza
  5. El Instituto de Empresa traslada al juez Peinado que no hay correos entre la secretaria de Begoña Gómez y la entidad
  6. Los médicos salen a las calles y protestan contra la reforma del Estatuto Marco de Mónica García: "No es vocación, es explotación"