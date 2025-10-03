Iñaki Urrutia, a los "sinvergüenzas" que masificaron los gimnasios en septiembre: "¿Dónde estáis ahora?"

En Aruser@s, presentan el 'zasca' del cómico Iñaki Urrutia sobre la gente que se apunta el gimnasio en septiembre y para octubre "no sabe dónde están": "¿Os habéis desmotivado con vuestro plan?".

El humorista Iñaki Urrutia dedica este 'zasca' a toda esa gente que se apuntó a gimnasio y ahora, comenzado octubre, parece que han desaparecido.

A principios de septiembre, el cómico habló de los "sinvergüenzas" que "masifican" los gimnasios y que dejan sin opción de poder coger una máquina. "Estamos a dos de octubre, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estáis? No os veo", bromea Urrutia.

"Os habéis desmotivado con ese plan de '¿este año sí que me pongo a tope?'", insiste el humorista, asegurando que los volverá a ver en unos meses: "Os espero el 1 de enero, que es la segunda vuelta". "Pero cae jueves, ¡no vayáis a decir eso de 'ya voy el lunes'", zanja entre risas.

Desde el plató de Aruser@s, advierten que las previsiones de Urrutia se hacen realidad. "Para los que entramos es una alegría ver cómo se vacía todo en octubre", asegura Hans Arús.

