"Ya hay niños que no se acuerdan de cómo eran sus padres": el vídeo de El Artivista en el que critica las actividades extraescolares

El tiktoker @elartivista critica con la gracia que le caracteriza en este vídeo viral el elevado número de extraescolares al que van los niños hoy en día. Su divertida reflexión se gana un puesto en la liga de los 'zascas' de Aruser@s.

Hace apenas mes y medio que ha empezado el curso escolar, pero, según dice Pedro Herrero (conocido en redes como El Artivista), ya hay algunos alumnos que están saturados con las actividades extraescolares. "Hay niños que no se acuerdan de cómo eran sus padres", bromea en este vídeo viral que recoge Aruser@s en la sección de los 'zascas'.

Y es que su rutina diaria les lleva a "desayunar en el cole, comer y luego irse a las extraescolares, como zumba con jiu-jitsu y física cuántica". "Va al niño al cole que parece que le queda en otro país", comenta, para después decir sobre sus mochilas que pareciera que llevaran dentro "a otro niño de recambio".

"¡Javier, ponte el nombre en la camiseta, que si no, no sé quién eres. Casi me llevo a otro!", imita entre risas a un supuesto padre que tampoco recordaría cómo eran las facciones de su pequeño tras un curso tan ajetreado.

En este vídeo aún le queda tiempo para criticar la cantidad de deberes que tienen que hacer los niños en casa: "parecen un autónomo calculando la trimestral".

María Moya habla en el programa de laSexta de lo difícil que es conseguir pasar tiempo con los hijos por culpa de los horarios y lamenta que haya que ir "colocándolos en las extraescolares". Al menos, ahora hay muchas más opciones que hace 20 años.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.