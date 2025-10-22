El vídeo del susto viral de una abuela a la fiesta sorpresa organizada por su familia: "Directa al hospital"

Marc Redondo, tras ver el susto viral que se ha llevado una yaya al encontrarse a toda su familia en casa para celebrar su cumpleaños.

"A esa edad no se le puede hacer este tipo de cosas porque te la juegas", bromea Marc Redondo, tras ver el susto viral que se ha llevado una yaya al encontrarse a toda su familia en casa para celebrar su cumpleaños.

"Muchas veces hemos dicho que hay que tener cuidado con losfestejos inesperados que algún día a alguien le da un parraque", adivierte Alfonso Arús entre risas, antes de presentar el susto que se ha llevado una abuela al ver la sorpresa que le ha organizado su familia para celebrar su cumpleaños.

Todos los familiares, repartidos por todos los rincones de la casa, esperan a la yaya entrar para gritarle todos juntos "feliz cumpleaños". Sin embargo, la anciana, que entra a su hogar como cada día, no se espera que tras la puerta estén todos sus seres queridos.

El grito que pegan es tan atronador que la mujer se cae al suelo del susto. "¡Pobre señora! Al hospital directa", bromea Angie Cárdenas, tras ver el golpe que se ha pegado.

"A esas edades no se pueden hacer ese tipo de sorpresas porque te la juegas", asegura Marc Redondo entre risas.

